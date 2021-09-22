سيناتور روسي: كلام أردوغان حول جزيرة القرم حنين للعصور الوسطى

موسكو-سانا

وصفت عضو مجلس الاتحاد الروسي في مدينة سيفاستوبول السيناتور يكيترينا ألتابايفا كلام رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان حول ما وصفه بـ “الضم القسري لشبه جزيرة القرم” بالتعدي الواضح على وحدة الأراضي الروسية.

ونقلت سبوتنيك عن ألتابايفا قولها إن هذا الكلام فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم ربما يكون حنيناً لماضي العصور الوسطى لكن قرار سكان القرم غير مشروط ونهائي.

وشددت ألتابايفا على أن روسيا ستتبع دستورها بدقة معتبرة أن التهجم على وحدة أراضي روسيا موضوع سيء.

وأصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري في آذار 2014 حيث صوت96.77 بالمئة من سكانها و 95.6 بالمئة من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.

وكانت روسيا أكدت أمس رفضها ادعاءات النظام التركي حول عدم شرعية الانتخابات الروسية في شبه جزيرة القرم مبينة أنها لن تترك موقف أنقرة يمر.