كهرباء حمص: صيانة وتركيب محولات جديدة في الريف والمدينة

حمص-سانا

قامت الشركة العامة لكهرباء محافظة حمص بتركيب وصيانة عدد من مراكز التحويل وإصلاح 45 عطلاً في مراكز التحويل الكهربائي في الريف والمدينة خلال أسبوع ما ينعكس بشكل إيجابي على وثوقية الشبكة الكهربائية وتأمين الخدمة للمواطنين.

وبين المهندس صالح عمران مدير شركة كهرباء حمص في تصريح لمراسلة سانا أن الورشات التابعة للشركة ركبت مركز تحويل جديداً باستطاعة 100 ك.ف.أ في رأس العين في بلدة شين وبدلت محولة قرية الزعفرانة بمحولة ذات استطاعة أكبر وأعادت تأهيل مركز تحويل خربة السودة في المحناية باستطاعة 100 ك. ف.أ إلى جانب تحسين استطاعة مركز تحويل بيدر الرفيع الأوسط من 400 ك.ف.أ إلى 630 ك.ف.أ إضافة إلى مد شبكة هوائية لتنفيذ مشروع توسع توتر منخفض بطول 125م في كفرعايا.

لارا أحمد