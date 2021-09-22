مسؤولة روسية: سلالة (دلتا) سريعة الانتشار لكنها لا تتسبب في مسار خطير لمرضى كورونا

موسكو-سانا

أكدت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا أن المعلومات التي تفيد بأن سلالة دلتا التاجية تسبب مساراً أكثر خطورة للمصابين بفيروس كورونا غير دقيقة.

ونقلت سبوتنيك عن بوبوفا قولها في مقابلة تلفزيونية اليوم لا يوجد مكان في العالم يظهر أن متحور دلتا يسبب مساراً أكثر خطورة ولكن خصوصيتها تكمن بأنها تتكاثر بسرعة كبيرة في الخلية واليوم تسود وتظهر سرعة انتشارها.

وأشارت بوبوفا إلى أن ما يقرب من 40 مليون روسي بالغ تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا وقالت “يمكن تقييم فعالية اللقاح من خلال عدد كبير من الملاحظات.. ومع ذلك فإن الفيروس يتحور”.

وأضافت إن “معدل الإصابة بفيروس كورونا آخذ في الازدياد في 36 منطقة في روسيا” وأكدت أنه “يجب علينا بالطبع أن نضمن اليوم جاهزية جميع الأنظمة المشاركة في ضمان تدابير مكافحة الوباء حتى إذا استمرت الإصابات في الارتفاع.. وهي تتزايد بالفعل اليوم.. لن نواجه مشاكل كبيرة على صحة الإنسان”.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية أمس تسجيل 19179 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 85 منطقة في البلاد خلال 24 ساعة مضت منها 1926 إصابة في العاصمة موسكو.