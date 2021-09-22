إدخال بئر مياه جديدة بالخدمة ضمن مشروع علوك بالحسكة

الحسكة-سانا

أدخلت المؤسسة العامة لمياه الشرب بئراً جديدة ضمن مشروع مياه علوك بريف رأس العين في الحسكة بالخدمة ليصبح عدد الآبار العاملة 19 بئراً.

وأكد مدير عام المؤسسة المهندس محمود عكلة في تصريح لمراسل سانا استمرار ورشات الصيانة في المؤسسة بإجراء أعمال الصيانة للتجهيزات الكهربائية والميكانيكية ضمن المشروع بغية إدخال مزيد من الآبار إلى الخدمة لافتاً إلى أن واقع ضخ المياه جيد حالياً وتقوم الورشات الفنية في المؤسسة بالكشف على الشبكة في مركز المدينة لمعالجة ضعف الضخ وعدم وصول المياه إلى بعض المنازل خلال فترة الضخ.

ويبلغ عدد الآبار العاملة في مشروع علوك 34 بئراً وتؤمن المياه لنحو مليون مواطن في مدينة الحسكة والريف الغربي.