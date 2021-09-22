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هزة أرضية بقوة 5.6 درجات بالقرب من سواحل أستراليا

2021-09-22

كانبرا-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجات بمقياس ريختر بالقرب من سواحل أستراليا.

وذكر مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر الأبيض المتوسط أن بؤرة الهزة كانت على بعد 117 كم شمال شرقي مدينة ملبورن إحدى أكبر المدن الأسترالية التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا أو إصابات جراء الهزة الأرضية وكانت ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على مقياس ريختر ساحل كابل غرب أستراليا في شهر حزيران الماضي.

وتكثر الزلازل والهزات الأرضية في أستراليا بسبب وقوعها في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ.

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