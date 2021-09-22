مصر.. تسجيل 688 إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 688 إصابة جديدة و24 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن 703 متعافين من الفيروس خرجوا من المستشفيات أمس بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 251395 شخصاً.

وأشار المتحدث إلى أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس بلغ 298296 مصاباً من ضمنهم 17016 حالة وفاة.

وسجلت مصر أمس 679 إصابة و22 حالة وفاة بكورونا.