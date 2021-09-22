22 أيلول 1980- نشوب الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات

دمشق-سانا

1862 / الرئيس أبراهام لينكون يعلن تحرير العبيد في الولايات المتحدة.

1944 / بدء معركة الفلبين البحرية.

1947 / تأسيس منظمة الكومنفورم السوفييتية.

1960 / الإعلان عن استقلال مالي.

1968 / انتهاء أعمال نقل معبد أبو سمبل.

1980 / نشوب الحرب العراقية الايرانية التي استمرت 8 سنوات.

2009 / وزيرة خارجية بلغاريا السابقة إيرينا بوكوفا تفوز بمنصب مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة / يونسكو/.

من مواليد هذا اليوم..

1791 / مايكل فاراداي عالم فيزياء إنكليزي.

1878 / يوشيدا شيغه رو رئيس وزراء اليابان.

1953 / سيغولين رويال سياسية فرنسية.

من وفيات هذا اليوم..

1952 / د.كآرلو يوهو ستولبيرغ رئيس فنلندا الأول.

1956 / فردريك سودي عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1921/.

اعياد ومناسبات..

عيد الاستقلال في بلغاريا.

عيد الاستقلال في مالي.