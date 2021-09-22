22 أيلول 1980- نشوب الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات

دمشق-سانا
1862 / الرئيس أبراهام لينكون يعلن تحرير العبيد في الولايات المتحدة.
1944 / بدء معركة الفلبين البحرية.
1947 / تأسيس منظمة الكومنفورم السوفييتية.
1960 / الإعلان عن استقلال مالي.
1968 / انتهاء أعمال نقل معبد أبو سمبل.
1980 / نشوب الحرب العراقية الايرانية التي استمرت 8 سنوات.
2009 / وزيرة خارجية بلغاريا السابقة إيرينا بوكوفا تفوز بمنصب مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة / يونسكو/.
من مواليد هذا اليوم..
1791 / مايكل فاراداي عالم فيزياء إنكليزي.
1878 / يوشيدا شيغه رو رئيس وزراء اليابان.
1953 / سيغولين رويال سياسية فرنسية.
من وفيات هذا اليوم..
1952 / د.كآرلو يوهو ستولبيرغ رئيس فنلندا الأول.
1956 / فردريك سودي عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1921/.
اعياد ومناسبات..
عيد الاستقلال في بلغاريا.
عيد الاستقلال في مالي.