مندوب روسيا بالأمم المتحدة يؤكد ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من سورية

نيويورك-سانا

جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا دعوة بلاده لضرورة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي غير الشرعية من الأراضي السورية.

وتعقيباً على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتبر أن استخدام القوة العسكرية هو الملاذ الأخير الذي يمكن اللجوء إليه وينبغي قبله استخدام الطرق الدبلوماسية أكد نيبينيزيا في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الروسي “أن هذا الرأي صحيح ويجب اختباره عملياً بانسحاب الوجود العسكري الأمريكي اللا شرعي من سورية”.

ولفت المندوب الروسي الدائم بالأمم المتحدة إلى وجوب اختبار كل ما قاله الرئيس الأمريكي بالأفعال وليس الأقوال لافتاً إلى أن بايدن تحدث مطولاً وقال كلاماً صحيحاً ويمكن الاتفاق مع العديد من المقولات المطروحة في خطابه.