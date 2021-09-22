نواب ديمقراطيون يعرقلون مصادقة الكونغرس الأمريكي على مساعدات لكيان الاحتلال

واشنطن-سانا

في حدث نادر أجبر نواب ديمقراطيون مجلس النواب الأمريكي على رفض تقديم مساعدات مالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق ما أورده موقع “والا” (الإسرائيلي) فإن “المصادقة على مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل بقيمة مليار دولار تأجلت في أعقاب معارضة مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين وإعلانهم رفض التصويت لصالح الميزانية في حال شملت بند الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية”.

وأشار الموقع إلى أنه في أعقاب تصريحات أعضاء الكونغرس تلك قبل التصويت على القانون في مجلس النواب تم حذف البند من قانون الميزانية لافتاً إلى أنه سيتم دمجه في قانون ميزانية الأمن التي ستعرض للتصويت فقط بعد أشهر.

من جهته مسؤول في كيان الاحتلال أقر في تصريحات للموقع أنه “يوجد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ أغلبية للمساعدة العسكرية الطارئة لإسرائيل لكن في الوضع السياسي الذي نشأ حول قانون الميزانية تحول عدد من النواب الديمقراطيين التقدميين إلى بيضة القبان مما ساعدهم على عرقلة القانون

كله وسيتم المصادقة على المساعدة الأمنية لكن في وقت لاحق وكجزء من قانون آخر”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن التزم بتقديم مساعدات عسكرية إلى كيان الاحتلال وكرر التزامه خلال اجتماعه مؤخراً مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض لكن معارضة أعضاء حزبه لم تسمح بتمرير هذه الميزانية وتأجل التصويت عليها.