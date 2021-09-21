تجسيداً لعلاقات الصداقة… وفد من مجلس الشعب يشارك باحتفال يوم الجمهورية في أوسيتيا الجنوبية

تسخينفالي-سانا

تجسيداً لعلاقات الصداقة القوية شارك وفد من مجلس الشعب في احتفال “يوم الجمهورية” في جمهورية أوسيتيا الجنوبية المصادف الـ20 من أيلول.

وأعرب آلان تادتييف رئيس البرلمان في جمهورية أوسيتيا الجنوبية الذي ألتقى الوفد في مستهل زيارته الجمهورية عن ترحيبه بالوفد السوري وشكره لهذه الزيارة مشيراً إلى العلاقة الطيبة والقوية التي تربط بلاده مع سورية.

بدوره وجه رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبلوف التحية لسورية شعباً وقيادة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد وذلك خلال استقباله وفد مجلس الشعب الزائر لجمهورية أوسيتيا الجنوبية والذي يضم كلاً من محمد أكرم العجلاني نائب رئيس مجلس الشعب ويوسف السلامة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الأوسيتية الجنوبية واسماعيل الحجو نائب رئيس لجنة الصداقة وعامر عبيد مقرر لجنة الصداقة.

كما زار الوفد النصب التذكاري للجندي المجهول ووضع إكليلاً من الزهور إضافة إلى المتحف الوطني حيث اطلع على محتوياته التي تتحدث عن تاريخ أوسيتيا الجنوبية ثم جال الوفد في الحديقة العامة وقام أعضاؤه بزراعة أشجار تعبيراً عن تمنياتهم الطيبة لأوسيتيا الجنوبية وشعبها.

وشارك وفد المجلس بالاحتفال بمناسبة “يوم الجمهورية” وفي الحفل الذي أقامه رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية على المسرح الوطني وشكر من خلاله المشاركين في الاحتفال وكرم عدداً من الحضور.

وكان من بين المكرمين ممثل رئيس مجلس الشعب محمد أكرم العجلاني نائب رئيس المجلس كما تم تكريم يوسف سلامة رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السورية الأوسيتية الجنوبية.