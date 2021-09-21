عرض فيلم (قسم) على مسرح قصر الثقافة بحمص لثلاثة أيام

حمص-سانا

افتتح على مسرح قصر دار الثقافة في مدينة حمص مساء اليوم العرض الأول للفيلم السينمائي “قسم” الذي أنتجته نقابة الفنانين ضمن مشروع الأيقونة السورية.

ويجسد الفيلم ملحمة وطنية تخلد بطولات وانتصارات الجيش العربي السوري وتضحياته الجسيمة لتحقيق النصر.

سامي نوفل كاتب ومخرج العمل أكد لمراسلة سانا بأن فيلم “قسم” هو التجربة الإخراجية الأولى له في مجال السينما حاول خلالها تقديم شيء مختلف عما أنتج سابقاً من أفلام وثقت لبطولات الجيش العربي السوري حيث اعتمد “قسم” على فانتازيا حربية لا توثق لحدث معين ولكنها تصور موقف مجموعة من الجنود يتعرضون للحصار فيلجؤون لموروثهم وذاكرتهم للخروج من المأزق الذي هم فيه.

كما يطرح الفيلم وفقاً لمخرجه عدة مواضيع تناولت دور الأم في تربية أبنائها وبناءالمجتمع واهمية البحث العلمي والتفكير ودور الذاكرة الجمعية وحمايتها من محاولات التشوه التي تعرضت لها خلال سنوات الحرب.

وأشار إلى أن الفيلم يعكس وجهة نظر الضابط وصف الضابط والجندي السوري في الدفاع عن الوطن وبان الانتصار هو وليد فكرة متتالية ومستمرة وهو إرث نعيش عليه.

بطل الفيلم باسل حيدر عبر عن سعادته بوجوده في مدينة حمص التي تضم جمهوراً مثقفاً يعشق السينما رأى أن عرض “قسم” في المحافظات يشكل حالة ثقافية مهمة مبيناً أنه حاول من خلال أدائه لشخصية المقدم “عهد” المركبة أن يقدم شيئاً جديداً ربط بين الحالة الواقعية التي عاشها هذا الضابط وبين الفانتازيا والذاكرة الجمعية.

حضر عرض الفيلم محافظ حمص وأمين وأعضاء قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء النقابات المهنية وفعاليات اجتماعية وثقافية وادبية وجمهور كبير.

ويستمر عرض فيلم “قسم” حتى يوم الخميس الواقع في 23 من الشهر الحالي.

مثال جمول