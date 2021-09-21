تجارب فنانين متباينة الأعمار والمضامين تتلاقى في معرض أجيال بصالة (أرت هاوس)

دمشق-سانا

شاركت مجموعة من الفنانين الشباب والمخضرمين بأعمال فنية متنوعة بين النحت والتصوير في معرض أجيال الذي استضافته صالة “أرت هاوس” في دمشق مساء اليوم.

المعرض الذي شارك فيه ثمانية من التشكيليين والنحاتين جاءت أعماله على صورة حوار بين الأجيال مبرزة ما عند هؤلاء الشباب من إبداعات قاربت ما قدمه فنانو الجيل الأقدم.

التشكيلي عمران يونس بين لـ سانا الثقافية أن المعرض هو نتيجة الفعاليات الشهرية والسنوية التي يقيمها معرض “أرت هاوس” والذي يستضيف من خلالها مجموعة معارض متتالية لنشر الثقافة والالتقاء بالجمهور موضحاً أن الفكرة الأساسية من المعرض كشف ما عند جيل الشباب من إبداعات والدعوة لدعم الطاقات الشبابية في مختلف صنوف الإبداع.

التشكيلي الشاب ميار عبيدو خريج كلية الفنون الجميلة شارك في ثلاث لوحات نحا فيها للرمزية فكرتها الأساسية فاكهة التفاح عندما يتغير لونها وطعمها جراء الزمن وربط ذلك بالبشر الذين تختلف طباعهم عما عرفناهم عليه.

النحاتة شهد الرز خريجة كلية الفنون الجميلة شاركت في ثلاثية اسمها الطوفان وفكرتها هي الاحساس باللحظة التي يحاول فيها الإنسان النجاة.

الفنان صلاح حريب بين أن تلاقي أعمال جيلين من الفنانين من شأنه الإضافة لكليهما وزيادة خبرة الشباب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وعكست مشاركة الفنان زين قلندري تفضيله للعمل بمفهوم التشكيل عبر لوحات تتضمن رموزاً تشكيلية تحدثت عن هموم الإنسان وأوجاع الوطن.

هادي عمران