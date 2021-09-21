ضبط صهريج لتوزيع المحروقات بدرعا يخلط المازوت بمواد أخرى

درعا-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا بالتعاون مع الوحدات الشرطية اليوم صهريجا لتوزيع المحروقات المخصصة لحاجات النقل يقوم بخلط المازوت بمواد أخرى.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس حميدي الخليل بتصريح لمراسل سانا ان عناصر حماية المستهلك سحبوا عينة من الصهريج وبعد تحليلها بمخبر المديرية كانت النتيجة مخالفة بقرينة الكثافة واللزوجة وتمت إحالة المخالف إلى القضاء موجودا مع حجز الكمية موضوع المخالفة ومقدارها 3150 ليتر مازوت ليصار إلى تسليمها لفرع المحروقات أصولا.

وأشار الخليل إلى أن دوريات حماية المستهلك وخلال جولاتها على الأسواق اليوم نظمت ثلاثة ضبوط تموينية بمخالفة عدم إبراز فواتير نظامية لفعاليات مختلفة كما نظمت ضبطا بحق موزع مواد غذائية في ازرع بمخالفة وضع أكياس المقبلات “الشيبس” بالشمس حيث تم إتلاف الكمية بموجب محضر اتلاف أصولي كما تم سحب اربع عينات خبز من مخابز القطاع الخاص في درعا وداعل لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والقرارات التموينية النافذة.