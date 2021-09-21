إغلاق الممرات غير النظامية بين محطة جبرين وحي طيبة بحلب

حلب-سانا

أغلقت مؤسسة الخطوط الحديدية السورية الممرات والفتحات غير النظامية في سور محطة جبرين بحلب-حي طيبة التي يمر عبرها خط القطار.

مدير فرع حلب للخطوط الحديدية السورية المهندس سامر البنا بين في تصريح لـ سانا أن المؤسسة قامت بهذا الإجراء حرصاً على سلامة المواطنين وآلياتهم وأملاكهم وعدم تعرضهم لأي حادث أثناء عبورهم خطوط قطارات المحطة وخاصة مع تزايد حركة القطارات في المحطة وكذلك لمنع التعديات على أملاك المؤسسة.

وذكر البنا أن المؤسسة وبالاشتراك مع محافظة حلب أنشأت جسراً طرقياً فوق عنق المحطة لخدمة المواطنين وآلياتهم والمسافة من وسط حي طيبة إلى الجسر بحدود 700 متر.

غصوب عبود