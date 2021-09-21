افتتاح معرض التوظيف للباحثين عن فرص العمل بحلب

حلب-سانا

بمشاركة 25 شركة ومؤسسة، انطلقت اليوم فعاليات معرض التوظيف للباحثين عن فرص العمل والذي تنظمه لجنة شباب الأعمال بغرفة صناعة حلب تحت عنوان “العلم والعمل” وذلك في مقر الغرفة.

ويتضمن المعرض الذي تستمر فعالياته 3 أيام تقديم عروض فرص عمل مختلفة في المنشآت الصناعية المخصصة للصناعات النسيجية والأدوية والشركات السياحية والمؤسسات التعليمية والمصارف والمنظمات الدولية للراغبين.

وأوضح المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية المعرض لإيجاد فرص عمل للخريجين الشباب داعياً لزيارة المعرض والاستفادة من فرص العمل المطروحة.

وأوضحت المهندسة هبة كردوش من لجنة شباب الأعمال بغرفة صناعة حلب أن المعرض يشكل فرصة مهمة للتشبيك بين الشركات بمختلف اختصاصاتها وطالبي العمل ومساعدتهم، لافتة إلى إقامة ورشات تدريبية ومحاضرات للباحثين عن فرص العمل من الشباب وتمكينهم من التواصل مع الشركات العارضة لرفدهم بسوق العمل.

كاميرا سانا زارت أجنحة المعرض والتقت بعدد من المشاركين حيث بين أنس حلاج صاحب مؤسسة تعليمية أهمية تشجيع الفئة الشابة للعمل وتقديم فرص عمل لهم وهو الهدف الرئيس لمشاركته.

وأوضحت سيلفار سلوم من أحد المعاهد التعليمية أن الهدف من مشاركتها هو استقطاب اليد العاملة ذات الخبرة العلمية ودمجها في سوق العمل من خلال تقديم فرص مهنية علمية في مجال اللغات الأجنبية وبرامج الحاسوب.

وأكد محمد سماقية مدير إدارة التمويل التجاري في أحد المصارف أن وجود الموارد البشرية ذات الخبرة العلمية يعد عاملاً رئيسياً لنجاح الشركات والمؤسسات مشيراً إلى سعيهم بالمصرف لتأمين فرص عمل شابة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

كما أوضح كل من بسام دواليبي المدير الإداري لشركة الغزل والصيدلانية أسماء زريق المندوبة العلمية لشركة متخصصة بالصناعات الدوائية أهمية تأهيل الكوادر الشابة لتوظيفها بالمنشآت الصناعية التي تعمل على تطبيق العلوم النظرية بشكل عملي وتطبيقي.

بريوان محمد