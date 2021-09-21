مياه طرطوس: إيقاف ضخ المياه من مشروع بيت إسماعيل بسبب ارتفاع نسبة النشادر بالمياه

طرطوس-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس عن إيقاف ضخ المياه من مشروع بيت إسماعيل الذي يغذي قريتي بيت إسماعيل وبيت العياط بسبب ارتفاع نسبة النشادر في المياه ما جعلها خارج المواصفات القياسية السورية.

وذكر نزار جبور مدير عام المؤسسة لمراسلة سانا أن قرار الإيقاف تم منذ ظهر يوم أمس الاثنين وذلك بعد اكتشاف التلوث الذي ظهر من خلال المراقبة الدائمة والمستمرة لمصادر مياه الشرب وجودتها عبر التحاليل التي تجريها المؤسسة حيث لا تزال عميات مراقبة المصدر مستمرة لليوم الثاني على التوالي.

وبين أن المؤسسة وبهدف استمرار تغذية أهالي القطاع بمياه الشرب عن طريق الشبكة قامت ببعض الإجراءات عبر تأمين التغذية من مشروع المطاهرية المجاور الذي يوفر إمكانية فنية لتغذية القريتين منه بعد إجراء بعض التعديلات موضحا أن الإجراءات بدأت منذ نحو شهر مع بداية تلوث الحوض المائي بمنطقة يحمور.

ولفت إلى أن فنيي المؤسسة وبهدف استمرار تغذية الأهالي بالمياه قاموا بتأمين مضخة أفقية مع محرك غزارة 25 مترا مكعبا بالساعة من خلال تطبيقها من المواد البالة وتركيبها ضمن محطة المطاهرية للضخ العكسي باتجاه خزان بيت إسماعيل الآلي وخزان بيت العياط وتنفيذ عدة وصلات فنية بين الخطوط الرئيسة مع تركيب سكورة قطع بفلنشات وتأمين مجموعة توليد مناسبة وتركيبها ضمن محطة المطاهرية.

كما شملت الإجراءات حسب جبور تركيب خزان مازوت على سطح المحطة وتزويد المحطة بألف ليتر مازوت مبدئيا لزيادة عدد ساعات الضخ من المشروع لإرواء بيت إسماعيل وبيت العياط كقرى إضافية مشيرا إلى أن المؤسسة تتابع ضخ مياه بئر بيت إسماعيل خارج الشبكة ومراقبتها من خلال التحاليل الدورية في مخابر المؤسسة.