الصين تؤكد أهمية إقامة نظام دولي ديمقراطي بعيد عن الأحادية والمعايير المزدوجة

جنيف-سانا

أكدت الصين أهمية إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف يكون للأمم المتحدة الدور المركزي فيه ومدعوماً بالقانون الدولي.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشن شيوي رئيس البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف قوله “يتعين على جميع الدول ممارسة التعددية الحقيقية وجعل النظام الدولي أكثر عدلا وإنصافا وبعيدا عن التنمر والاحادية والمعايير المزدوجة”.

ودعا تشن جميع الدول إلى مواصلة التعاون المربح للجميع والحوار على أساس المساواة والاحترام المتبادل وتسوية الخلافات من خلال المشاورات وإرساء الأمن العالمي عن طريق التعاون وتعزيز التنمية والازدهار للجميع.

وحث تشن على احترام تنوع الحضارات ومسارات التنمية التي تختارها الدول بشكل مستقل والامتناع عن فرض بعض الدول نموذجها أو نظامها الاجتماعي الخاص على الآخرين أو خلق الانقسام والمواجهة.

وقال إنه “في مجال حقوق الإنسان يتعين على جميع الأطراف التمسك بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية واللاانتقائية وتعزيز التضامن والتعاون والحوار على قدم المساواة والامتناع عن تسييس قضايا حقوق الإنسان أو التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى”.

كما دعا جميع البلدان إلى التكاتف في الدفاع عن القيم المشتركة للإنسانية وتحديداً السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.