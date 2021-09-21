مقتل 15 شخصاً جراء كمينين مسلحين في الكاميرون

ياوندي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكاميرونية مقتل 15 شخصاً بينهم عسكريون إثر كمينين من قبل متمردين انفصاليين في إحدى المنطقتين الناطقتين بالإنكليزية في الكاميرون.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان للوزارة قوله “في الـ 16 من أيلول الجاري وقعت قافلة من كتيبة التدخل السريع السادسة إحدى وحدات النخبة في الجيش في كمين نصبه إرهابيون مدججون بالسلاح في باميسينغ في المنطقة الشمالية الغربية” مضيفاً إنهم استخدموا عبوة ناسفة وقاذفة صواريخ مضادة للدبابات قبل أن يطلقوا نيرانا كثيفة على القافلة.

وأشار البيان إلى أن كميناً آخر بعبوة ناسفة استهدف في الـ 12 من أيلول الجاري قافلة عسكرية في بلدة كومبو بالمنطقة نفسها وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

ويشهد شمال وجنوب غرب الكاميرون الذي تعيش فيه الأقلية الناطقة بالإنكليزية في بلد يغلب عليه الناطقون بالفرنسية تمرداً مسلحاً منذ أربع سنوات ويخوض فيه الجيش والجماعات الانفصالية مواجهات شبه يومية.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية أدى النزاع الانفصالي في الكاميرون منذ عام 2017 إلى سقوط أكثر من3500 قتيل و700 ألف مهجر.