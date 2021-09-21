عرض الفيلم السينمائي “قسم” على مسرح دار الأسد للثقافة بحماة

حماة-سانا

بتوزيع جديد للنشيد الوطني السوري افتتح في دار الأسد للثقافة بحماة اليوم عرض الفيلم السينمائي “قسم” الذي أنتجته نقابة الفنانين ضمن مشروع الأيقونة السورية.

مؤلف ومخرج الفيلم سامي نوفل أوضح لمراسلة سانا أن فكرة الفيلم تعرض لأول مرة في السينما السورية وتندرج تحت مسمى “فانتازيا حربية” تحاكي بطولات الجيش العربي السوري من وجهة نظر أبطال الفيلم حيث تكلف مجموعة من قواتنا المسلحة بمهمة تتعرض خلالها لمواقف صعبة من غير أن تثنيها عن واجبها لافتاً إلى أن العمل ليس وثائقياً وإنما روائي وهو طرح سينمائي جديد عن تضحيات جنودنا البواسل.

أما بطل الفيلم الممثل باسل حيدر فأشار إلى أن الفيلم مادة جديدة لم يتم التعامل معها من قبل مبيناً أنه من الصعب الوصول لمستوى تضحيات حماة الديار لكننا حاولنا أن نقدم عملاً نتمنى أن يرقى لحجم البطولات الكبرى التي حققها جيشنا الباسل.

في حين رأى سامي طه مدير الثقافة بحماة أن الفيلم تجربة جديدة من حيث المضمون فهو يجمع الذاكرة مع الخيال ليقدم حكاية عن أبطال الجيش خلال تعرضهم لمواقف أثناء تأديتهم لواجباتهم مشيراً إلى أننا بأمس الحاجة لأعمال فنية مميزة من حيث الأسلوب كهذا الفيلم الذي نال إعجاب واستحسان كل الحضور.

سهاد حسن