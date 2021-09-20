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الهيئة الناظمة للاتصالات: حدوث عطل في نظام الشبكة الذكية لشركة سيريتل

2021-09-20

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عن حدوث عطل طارئ في نظام الشبكة الذكية لشركة سيريتل نتج عنه خطأ في تسعير بعض أرقام الطوارئ المجانية.

وأكد مدير الهيئة المهندس منهل جنيدي في تصريح لمندوبة سانا أنه تم حل المشكلة التقنية في شركة سيريتل مبيناً أنه تم البدء بإعادة الأرصدة للزبائن الذين تم فوترتهم نتيجة العطل على بعض أرقام الطوارئ.

وأكدت الهيئة وشركات الاتصالات على ضمانها لحقوق المشتركين وخدماتهم داعية جميع المشتركين لعدم الانسياق إلى أي مصدر للمعلومات غير صادر عن الوزارة أو الهيئة أو المواقع الرسمية للشركات المرخص لها.

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