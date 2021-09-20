باحثون من الهند يطورون تقنية تحول ريش الدجاج إلى علف للحيوانات

نيودلهي-سانا

توصل باحثون من معهد مومباي الهندي إلى تقنية تحول نفايات “الكرياتين” مثل شعر الإنسان والصوف وريش الدواجن إلى أسمدة وعلف للحيوانات وطعام للحيوانات الأليفة.

ووفقاً للموقع “نيوز اوناير” أوضح الباحثون أن التقنية المطورة حديثاً تقدم حلاً اقتصادياً ومستداماً للتعامل مع نفاية “الكرياتين” إضافة إلى أنها تعد صديقة للبيئة وفعالة وموفرة للطاقة من خلال استخدامها أكسدة متقدمة لتحويل النفاية إلى أسمدة قابلة للبيع وكذلك علف للحيوانات.

ويعد الكرياتين نوعاً من البروتين يستخدم في تشكيل الشعر والبشرة والأظافر اضافة إلى استخدامه كمكون أساسي في مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر.