مؤسسة التمويل الصغير الأولى (سورية) تطلق العلامة التجارية لتحولها إلى المصرف الأول للتمويل الأصغر

دمشق-سانا

أقامت مؤسسة التمويل الصغير الأولى “سورية” مساء اليوم حفلاً في فندق الفورسيزنز بدمشق احتفاء بالذكرى الثالثة عشرة لبدء عملها أطلقت خلاله العلامة التجارية لتحولها إلى “المصرف الأول للتمويل الأصغر” تنفيذاً لأحكام قانون مصارف التمويل الأصغر رقم 8 للعام الجاري.

وفي كلمة له وصف الممثل المقيم لشبكة الآغا خان سورية غطفان عجوب القانون رقم 8 بالقانون العصري والمهم الجامع الذي لبى طلبات المواطنين الراغبين بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وحل مشكلاتهم ومهد الطريق لقيام الشركات والمؤسسات المالية بتأسيس مصارف للتمويل الأصغر.

ومع ازدياد الحاجة للتمويل الصغير في سورية دعا الممثل المقيم إلى زيادة عدد القروض المقدمة من مصارف التمويل الأصغر الثلاثة العاملة حالياً في البلاد علما أنه تم حتى تاريخه تقديم نحو 100 ألف وهذا يستدعي تأسيس عشرات مصارف التمويل الأصغر لتلبية الاحتياجات في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها سورية.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة فرهاد ذو الفقار إلى أن المؤسسة قدمت خلال عقد من الزمن خدمات لأكثر من 500 ألف عميل عبر منحهم قروضا صغيرة تزيد قيمتها على 75 مليار ليرة ما أسهم بالتأثير الإيجابي المباشر على معيشتهم مبينا أن المؤسسة قامت خلال هذه المسيرة بتطوير أدائها وابتكار خدمات ومنتجات جديدة في ظل تحديات كثيرة.

عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق فيصل سرور أشار بدوره إلى التجارب الناجحة والمميزة في التعاون بين المحافظة وشبكة الآغا خان ومؤسسة التمويل الصغير الأولى “سورية” سواء فيما يتعلق بالأعمال الثقافية أو الفنية أو التعليمية أو الاجتماعية التي تم تنفيذها في مدينة دمشق القديمة ودعم المؤسسة المتواصل للعديد من الأسر فيها.

حضر الحفل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين ومحافظ السويداء والسفير الباكستاني بدمشق ورئيس غرفة تجارة دمشق ونواب حاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام هيئة الضرائب والرسوم وعدد من المديرين المركزيين بوزارة المالية وعدد من مديري المصارف الخاصة والعاملين في القطاع المصرفي والمالي.

وسيم العدوي