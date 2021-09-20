الهند تعتزم استئناف تصدير لقاحات كورونا الشهر القادم

نيودلهي-سانا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم أنها تعتزم استئناف تصدير لقاحات كورونا الشهر القادم بعد توقف خلال الفترة التي شهدت فيها البلاد طفرة هائلة في الإصابات منذ نيسان الماضي.

ونقلت اسوشييتد برس عن الوزارة قولها إن فائض اللقاحات سيستخدم “في الوفاء بالتزامها تجاه العالم في الحرب الجماعية ضد فيروس كورونا”.

وبدأت الهند تصدير اللقاحات في كانون الثاني الماضي قبل أن تتوقف عندما اجتاحتها موجة كبيرة من الإصابات وتسبب هذا التوقف بخفض إمدادات اللقاحات إلى الكثير من الدول النامية التي لم يعد لديها المخزون الكافي.

وكانت الهند تبرعت بنحو 66 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى نحو 100 دولة قبل وقف التصدير.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة الهندية الصادرة اليوم فإن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 33 مليوناً و 478419 حالة في حين بلغ إجمالي الوفيات 445133 حالة.