26 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية اليوم 26 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة.

وذكر سامر سوسي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لمراسل سانا أنه تم تنظيم ضبط تمويني بمخالفة تهريب الدقيق التمويني في مخبز “نينتي” بريف اللاذقية بكمية 257 كيس دقيق وضبط بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز المعدة في مخبز رأس العين بريف جبلة وضبط بمخالفة الإتجار بمادة البنزين بطريقه غير مشروعة إضافة إلى ستة ضبوط بمخالفة الامتناع عن تأدية خدمة بقصد الإتجار بمخصصاتها من مادة المازوت “سرافيس” وثلاثة ضبوط بمخالفة نقص في بطاقة المواصفة “ألبسة ومستلزمات تنظيف” وتمت مصادرة الكميات المخالفة.

وأوضح سوسي أنه تم تنظيم ضبطين بمخالفة عدم إعلان عن أجور بدل خدمات “كوافيرات” وخمسة أخرى بمخالفة عدم حيازة فاتورة شراء وثلاثة ضبوط بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار إضافة إلى سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.