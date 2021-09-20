أزمة مالية تاريخية متوقعة في الولايات المتحدة والخزانة تناشد الكونغرس

واشنطن-سانا

دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونغرس إلى رفع سقف الدين لتجنب “أزمة مالية تاريخية وقائمة من الكوارث المالية المحتملة التي قد تلحق بالبلاد”.

وقالت يلين في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال إن “الولايات المتحدة لطالما رفعت سقف الدين قبل تجاوز حده الأقصى” مشيرة إلى أن واشنطن “لم تتخلف عن السداد قط ولا مرة”.

وأضافت وزيرة الخزانة: “من شأن التخلف عن السداد أن يتسبب على الأرجح بـ “أزمة مالية تاريخية” كاشفة أن التخلف يمكن أن يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة وتراجع أسعار الأسهم بشكل حاد وغير ذلك من الاضطرابات المالية حيث أعيد تطبيق سقف الدين الذي لا يمكن إلا للكونغرس زيادته في الأول من آب بعد تعليقه لسنتين إذ إن سقف الدين الحالي يحظر ما لم يتم رفعه على الولايات المتحدة استدانة أكثر من الحد الأقصى الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار”.

ولفتت يلين إلى “قائمة من الكوارث المالية المحتملة التي قد تلحق بالبلاد” في حال لم يرفع سقف الدين ولم تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها مع حلول المهل المحددة موضحة أنه “في غضون أيام سيفتقر ملايين الأمريكيين إلى النقود” كما أن “شيكات الضمان الاجتماعي قد تنقطع عن نحو 50 مليون مسن وقد تتوقف رواتب الجنود وستخرج الولايات المتحدة من هذه الأزمة كأمة أضعف”.

واستذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية أزمة ديون عام 2011 لافتة إلى أن “سياسة وضع الولايات المتحدة على حافة الحد الأقصى للدين دفعت بأمريكا إلى شفير أزمة” معتبرة أن “التحرك بأسرع وقت ممكن سيمكن البلاد من تجنب النتائج الأسوأ التي شهدتها سنة 2011”.

واستطردت “الوقت يعني المال في هذه الحالة أي مليارات الدولارات ولا يمكن تحمل لا التأجيل ولا التخلف عن السداد، اختبرت الأشهر الـ 17 الأخيرة قوة بلدنا الاقتصادية، نخرج للتو من الأزمة وعلينا ألا نغرق أنفسنا مجدداً بشكل كامل في أزمة أخرى يمكن تجنبها”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية حذرت الأسبوع الماضي من أن أموال الحكومة الأمريكية ستنفد في تشرين الأول المقبل.