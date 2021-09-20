انطلاق مناورات منظمة شنغهاي حول مكافحة الإرهاب في روسيا

موسكو-سانا

انطلقت اليوم مناورات منظمة شنغهاي للتعاون مهمة السلام 2021 لمكافحة الارهاب في ميدان دونغوز بمنطقة اورينبورغ في الأورال غرب روسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الكولونيل جنرال الكسندر لابين قائد المنطقة العسكرية الروسية الوسطى قوله إن “هذه المناورات تجري بمشاركة اكثر من خمسة آلاف من القوات من تسع دول بهدف إيضاح الجاهزية من أجل العمليات المشتركة لطرد العصابات المسلحة الضخمة غير الشرعية والقضاء على التهديدات الإرهابية كما أنه وللمرة الأولى فإن الوحدة العسكرية لجمهورية بيلاروس تشارك في المناورات”.

وأشار إلى أنه وفقا لسيناريو هذه المناورات ستختبر القوات طرائق جديدة لتنفيذ عمليات قتالية مشتركة ودراسة تطور الأسلحة المتطورة وتكتيكات التنظيمات الإرهابية موضحا أن هذه المناورات ستجري على مرحلتين وخلال مرحلتها النشطة ستتدرب قوة التحالف على إجراءات مشتركة ضمن خمس حلقات تشغيلية.

وتتواصل هذه المناورات حتى الـ 24 من أيلول الجاري بمشاركة نحو 5500 من القوات وأكثر من 1200 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة حيث تجري هذه المناورات كل عامين منذ تشكيل المنظمة كما أن أول نوع من هذه المناورات جرى في كازاخستان والصين في أب من عام 2003.