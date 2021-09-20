ناسا: كويكب بحجم ساعة (بيغ بن) يتجه للأرض بسرعة جنونية

واشنطن-سانا

حذرت هيئة الفضاء الأمريكية (ناسا) من أن كويكباً ضخماً حجمه أكبر من ساعة (بيغ بن) في لندن يقترب من الأرض وينتقل بسرعة هائلة تصل إلى 80 ألف كيلومتر في الساعة.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن ناسا قولها إن الكويكب الذي يتجه بسرعة صاروخية سيصطدم بمدار الأرض مساء اليوم إلا أنها تستبعد ارتطامه بسطح كوكب الأرض.

وتم قياس مسافة الكويكب على بعد نحو سبع مسافات قمرية (الرحلات إلى القمر والعودة) وسيحدث تأثيراً كبيراً إذا ما ضرب كوكب الأرض فعلاً.

ويصطدم بمدار الأرض أكثر من مئة طن من الصخور الفضائية الصغيرة أو غيرها من الحطام الفضائي كل يوم لكنها أصغر بكثير من هذا الكويكب وبعضها لا يتجاوز عرضه بضعة أمتار.

ويقول خبراء الفلك إن أي شيء أصغر من متوسط حجم السيارة يحترق في الغلاف الجوي ولا يعتبر تهديداً لكوكب الأرض.

ووفق ناسا فإن كل 2000 عام أو نحو ذلك من المحتمل أن ينتقل نيزك بحجم ملعب كرة القدم عبر الغلاف الجوي ويسبب الدمار على الأرض.