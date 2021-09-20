رفع العلم الوطني فوق مركز شرطة طفس بريف درعا إيذاناً بعودة الأمن والاستقرار إليها

درعا-سانا

تم اليوم رفع العلم الوطني فوق مركز شرطة طفس بريف درعا الشمالي الغربي وعودة الخدمات الشرطية للمواطنين بالتوازي مع انتشار وحدات من الجيش العربي السوري في المدينة وتثبيت عدد من نقاط التفتيش إيذاناً بعودة الأمن والاستقرار إليها.

قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار مجحم الدندل قال بتصريح لمراسل سانا إن مركز شرطة طفس “سيعود لممارسة أعماله المعتادة كما ستعود الدوائر الخدمية لتقديم خدماتها للمواطنين كما كانت” مؤكداً أن “عودة الأمن والاستقرار إلى المدينة كان بفضل التعاون الكبير بين الدولة ووجهاء طفس ومساندة الجيش العربي السوري”.

رئيس مركز شرطة طفس النقيب علي يوسف قال بتصريح مماثل إن المركز “استأنف عمله بفضل التعاون المثمر بين الدولة ووجهاء طفس” مبيناً أن المركز “سيعود إلى تقديم خدماته واستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة واعتباراً من اليوم”.

وأكد أن وجود الشرطة في طفس “هدفه تسهيل معاملات المواطنين وإرساء قواعد الأمن والاستقرار وان المرحلة التالية ستشهد عودة أمانة السجل المدني إلى طفس”.

إلى ذلك استمرت لليوم الثالث على التوالي عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري ضمن مركز مدرسة ثانوية بنات طفس.