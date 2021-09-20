تسجيل 30256 إصابة جديدة بكورونا في الهند و1605 في كوريا الجنوبية

نيودلهي وسيئول-سانا

سجلت الهند 30256 إصابة و295 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة الهندية الصادرة اليوم فإن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 33 مليوناً و478419 حالة في حين بلغ إجمالي الوفيات 445133 حالة.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 1605 إصابات جديدة بكورونا بينها 1577 إصابة محلية و28 إصابة وافدة من الخارج ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 287539 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 2409 بعد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.