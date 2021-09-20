اندلاع حريقين كبيرين في لبنان ومناشدات من الأهالي للجيش التدخل

بيروت-سانا

اندلع حريق كبير اليوم في أحراج وادي عمير عند تخوم نبع البرغش في منطقة وادي جهنم الفاصلة بين منطقتي عكار والضنية شمال لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الأهالي ناشدوا الجيش اللبناني إرسال طوافة عسكرية لإخماد الحريق نظرا لصعوبة وصول سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني ووعورة المنطقة وانعدام الطرقات.

ويخشى من توسع الحريق وهو الرابع الذي يندلع في المنطقة خلال هذه الفترة في الأراضي الحرجية.

كما تواصل عناصر مركز الدفاع المدني في قرطبا وبمؤازرة وحدات من الجيش اللبناني العمل على إخماد حريق إندلع في حرج من أشجار الصنوبر واللزاب والسنديان في محلة عقبة بطرايش في بلدة قرطبا قضاء جبيل بمحافظة جبل لبنان.

وتواجه فرق الإطفاء ووحدات الجيش صعوبة كبيرة في السيطرة على الحريق نظرا لوعورة المنطقة وعدم وجود طرقات تسمح لأليات الإطفاء بالوصول إلى نقطة قريبة من اندلاع النيران.

وكانت عناصر الدفاع المدني أخمدت بعد ظهر اليوم حريقاً داخل احد الأبنية من مجمع سياحي في الصفرا ” كسروان اقتصرت أضراره على الماديات.