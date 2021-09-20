ريال مدريد يقفز لصدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على بلنسية

مدريد- سانا

قفز ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم بعد فوزه على مضيفه بلنسية بهدفين مقابل هدف واحد.

وأصبح رصيد ريال مدريد 13 نقطة من خمس مباريات وبفرق نقطتين عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب وثلاث نقاط عن بلنسية ثالث الترتيب.

وتقدم هوغو بورو بهدف لبلنسية في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وبدا أن صاحب الأرض سينتزع قمة الدوري لكن فينيسيوس جونيور أدرك التعادل للريال قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي بعدما تلقى تمريرة من كريم بنزيمة وسدد كرة أبدلت اتجاهها.

ورد فينيسيوس الهدية إلى زميله وأرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها المهاجم الفرنسي إلى هدف في الدقيقة 88.