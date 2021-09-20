إيران تطالب الاتحاد الأوروبي بتنفيذ تعهداته حيال الاتفاق النووي

طهران-سانا

دعا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني “محمود عباس زاده مشكيني” الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ تعهداته بشأن الاتفاق النووي الموقع مع إيران بدلاً من إصدار البيانات المناهضة.

واشار مشكيني في تصريح صحفي اليوم إلى البيان الأخير الصادر عن الاتحاد الأوروبي حول البرنامج النووي الإيراني وقال إن دول الغرب لم تتخذ أي خطوة في مجال تنفيذ تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي بل أسفرت تصرفاتها عن تشديد الحظر الجائر في محاولة منها لإثارة الأجواء وتشديد الضغوط على إيران “مؤكداً أن تلك الممارسات لا جدوى منها ومصيرها الفشل كما حدث فيما يتعلق بالضغوط القصوى الأميركية على إيران.

وأضاف مشكيني” لو كان الأوروبيون صادقين في شعورهم بالهواجس حيال تقويض الاتفاق النووي ينبغي لهم تقويم تصرفاتهم أولا وعليهم أن يدركوا أن الطريق الوحيد للخروج من الوضع الجاري يتمثل بإلغاء الحظر الجائر المفروض على إيران”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أكد في وقت سابق اليوم أن إيران لن تتنازل عن حقوقها التي ضمنها الاتفاق النووى مشيراً إلى أن “أميركا مارست الأحادية والتفرد فى محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووى مع إيران وبالتالى إذا تخلت عن هذه الأحادية فإن مسار محادثات فيينا سيتجه نحو الأفضل” .