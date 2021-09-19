لجنة الانتخابات الروسية: نتعرض لهجمات إلكترونية غير مسبوقة

موسكو-سانا

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا أن موارد اللجنة تتعرض لهجمات إلكترونية “غير مسبوقة” من الخارج لكن المنظومة تتصدى لها بنجاح.

ووصفت بامفيلوفا في تصريحات حصرية لقناة روسيا اليوم الهجمات الإلكترونية بأنها “خطرة جداً” وتتواصل دون انقطاع وخاصة في العاصمة الروسية موسكو حيث تستهدف موقع اللجنة مؤكدة أن تلك الهجمات غير المسبوقة دليل واضح على صحة أسلوب تنظيم مراقبة الانتخابات بواسطة كاميرات بعد النجاح في حماية المنظومة الحكومية الأوتوماتيكية الخاصة بالانتخابات من أي اختراقات ما يجعلها في مأمن من الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى تعطيلها.

ونوهت بامفيلوفا بالاهتمام البالغ الذي تحظى به أنشطة لجنة الانتخابات المركزية من الخبراء الأجانب مشيرة الى أن ممثلي نحو 60 دولة يواكبون الانتخابات الروسية بصفتهم مراقبين دوليين كما أن الاهتمام الخاص لدى خبراء وسفراء أجانب يثيره نظام التصويت الإلكتروني المعتمد في موسكو وعدد من الأقاليم الروسية في ظروف جائحة كورونا.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أعلنت أمس أن ثلاث هجمات الكترونية من الخارج استهدفت موقعها في اليوم الأول من الاقتراع على الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد بينما أكد رئيس لجنة التحقيق في حوادث التدخل الأجنبي بالشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية في مجلس الدوما فاسيلى بيسكاريف قيام منظمات غير حكومية أمريكية بتشويه سمعة نتائج الانتخابات التشريعية في روسيا.

وجرت بقرار من اللجنة المذكورة انتخابات مجلس الدوما في روسيا في الفترة بين الـ 17 والـ 19 من الشهر الجاري بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية والمحلية وجرى الاقتراع عبر الانترنت هذا العام في موسكو و6 مقاطعات أخرى.