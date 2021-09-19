العدوان السعودي يواصل خروقاته اتفاق وقف النار في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 278 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط بمحافظة الحديدة اليمنية قوله “إن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في حيس و34 غارة لطيران تجسسي على حيس والفازة إضافة إلى تحليق مكثف في أكثر من منطقة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.