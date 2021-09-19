الداخلية الروسية: لا انتهاكات تؤثر على نتائج الانتخابات في البلاد

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الداخلية الروسية أنه لم يتم تسجيل انتهاكات من شأنها أن تنعكس على نتائج الانتخابات الجارية في البلاد.

وقال ميخائيل دافيدوف رئيس الإدارة العامة لحماية النظام العام والتنسيق مع السلطات التنفيذية بالوزارة خلال اجتماع للجنة الانتخابات المركزية الروسية وفقاً لوكالة انترفاكس: “إن الإدارة لم تسجل حتى الآن مشكلات تذكر تخص سير الانتخابات أو انتهاكات جسيمة تؤثر على الانتخابات”.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت منذ بدء عملية التصويت يوم الجمعة الماضي أكثر من 750 بلاغاً تخص سير العملية الانتخابية ونحو 5.8 آلاف بلاغ منذ بدء الحملة الانتخابية وهو “رقم يقل مرة ونصف المرة عن الرقم المسجل في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2016”.

وبقرار من لجنة الانتخابات المركزية الروسية تجرى انتخابات مجلس الدوما في روسيا في الفترة ما بين الـ 17 والـ 19 من أيلول الجاري بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية والمحلية ويجرى الاقتراع عبر الإنترنت هذا العام في موسكو و6 مقاطعات أخرى.