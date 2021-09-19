روسيا:الادعاءات بمنحنا ملجأ لدعاة انفصال كتالونياعن إسبانيا كاذبة

مدريد-سانا

أكد السفير الروسي في مدريد يوري كورتشاغين أن روسيا تدعم وحدة أراضي إسبانيا ولم تقدم أي ملجأ للانفصاليين الكتالونيين الفارين من البلاد.

وقال كورتشاغين في تصريح صحفي اليوم “إن السلطات الرسمية في مدريد تعرف موقفنا وأعلناه مراراً على مستويات عدة فروسيا تدعم وحدة أراضي إسبانيا الصديقة لنا لكي يتم حل كل القضايا الداخلية في إطار القانون الإسباني وبالتوافق مع الدستور”.

وتابع كورتشاغين: “ما يثير استغرابي هو أن روسيا التي تطرح على مر كل هذه السنوات أجندة إيجابية بخصوص إسبانيا تواجه فجأة أخباراً مفبركة تدعي محاولتها إلحاق أضرار بإسبانيا الأمر الذي يمثل كذبة مطلقة”.

وأشار كورتشاغين إلى أن المطالبين بانفصال كتالونيا ليسوا في روسيا حالياً.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تقريراً زعم أن أنصاراً لقائد الحركة الانفصالية الكتالونية كارلس بوتشدمون المقيم حالياً في بلجيكا على اتصال مع مواطنين روس في موسكو.