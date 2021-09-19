وقفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 دعماً للأسرى وتنديداً بجرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 اليوم وقفة تضامنية دعماً للأسرى الفلسطينيين وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمت أمام معتقل “الجلمة” في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 دعماً للأسرى رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من معتقل “جلبوع” الأسبوع الماضي وأعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم ولافتات تندد بانتهاكات الاحتلال ضد الأسرى في معتقلاته وتطالب بتوفير الحماية الدولية لهم.

وأكد المشاركون في الوقفة أن الاحتلال ينتهك كل الاتفاقيات والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالأسرى داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال للإفراج عن كل الأسرى.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير بحاجة الى تدخل علاجي عاجل.