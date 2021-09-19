تنظيم ضبوط تموينية بحق فعاليات مخالفة في دير الزور

دير الزور-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور اليوم 9 ضبوط تموينية بحق عدد من الفعاليات التجارية المخالفة وذلك خلال جولاتها على الأسواق.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الهزاع في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط شملت تقاضي أجور زائدة في وسائط النقل وإبراز فواتير غير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار نظمت بحق عدد من أصحاب المحال في أسواق مدينة دير الزور.

ولفت إلى أن الضبوط طالت أيضاً عدداً من محطات الوقود بالريف الشرقي للمحافظة بمخالفة التوقف عن العمل دون إذن مسبق وعدم وجود مسبر مرقم وعدم وجود لوحة تعريف.