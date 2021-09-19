لقاح كوبي يظهر فعالية 90 % ضد سلالة دلتا من فيروس كورونا

هافانا-سانا

أعلن مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في كوبا أن اللقاح الكوبي “عبد الله” المضاد لكورونا أظهر فعالية بنسبة 90 بالمئة لدى المرضى ذوي الحالات الحرجة وضد المتحور دلتا من الفيروس.

وأشار المركز إلى أن هذه النتيجة تم تقديمها في أول اجتماع فني رسمي بين اختصاصيين من كوبا ومن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية.

وكانت كوبا أعلنت في وقت سابق أن لقاح “عبد الله” حقق فعالية بنسبة 92.28 بالمئة وهو ما يتجاوز متطلبات منظمة الصحة العالمية التي تحدد الوصول إلى 50 بالمئة من الفعالية لتسجيل اللقاح بشكل رسمي.

وتطور كوبا بالإضافة إلى لقاح عبد الله أربعة لقاحات ضد فيروس كورونا وهي “سوبيرانا 01″و”سوبيرانا 02″ و”مامبيسا” و”سوبيرانا بلس”.

ووفق السلطات الصحية الكوبية فإنه قبل نهاية عام 2021 سيكون جميع السكان الكوبيين مطعمين ضد الفيروس.