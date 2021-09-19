اختتام الدورات التدريبية لعام 2021 في اتحاد بناء الأجسام

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وفد مجلس الشعب يشارك في مراقبة انتخاب نواب مجلس الدوما الروسي
2021-09-18
وقفة لأبناء الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تضامناً مع الأسرى في معتقلات الاحتلال
2021-09-18
رئيسي: الأمريكيون أوجدوا (داعش) الإرهابي ودعموا أعماله في سورية والعراق
2021-09-18
مجلس الشورى اليمني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية
2021-09-17
سورية توقع اتفاقاً مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية لإنشاء مراكز دعم للتكنولوجيا والابتكار
2021-09-17
السفير خضور: سورية أوفت بالتزاماتها حيال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
2021-09-17
السفير آلا: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير أخلاقية وتضر بجهود إعادة الإعمار
2021-09-16
محليات
منصة الغابات ومراقبة الحرائق: ارتفاع طفيف في مؤشرات خطورة انتشار الحرائق حتى الثلاثاء القادم
2021-09-19
بدء بيع مادتي السكر والشاي في السورية للتجارة عبر البطاقة الإلكترونية دون تسجيل طلب
2021-09-19
إنجاز الأعمال الكهربائية للمنطقة الحرفية في أم الزيتون بالسويداء
2021-09-19
الحرارة توالي ارتفاعها والجو صحو بشكل عام
2021-09-19
المشربيات.. تحفة فنية على جدران البيوت الدمشقية
2021-09-18
بتكلفة 125 مليون ليرة.. مد وتزفيت طرق رئيسة بمدينة القامشلي
2021-09-18
بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية.. محافظة دمشق تنفذ حملة نظافة
2021-09-18
رياضة
إلغاء بطولة العالم للثلاثي في برمودا بسبب كورونا
2021-09-19
باغنايا أولاً في سباق ميسانو للدراجات النارية
2021-09-19
البولندي ليفاندوفسكي يحقق رقماً قياسياً جديداً في الدوري الألماني
2021-09-18
يوفنتوس يتطلع للتعاقد مع لاكازيت
2021-09-18
بايرن ميونخ يفوز على بوخوم بسباعية في الدوري الألماني
2021-09-18
فوز تشرين على جبلة والكرامة على النواعير في دوري الشباب لكرة القدم
2021-09-18
منتخب سورية لكرة اليد يخسر أمام نظيره الياباني ببطولة آسيا للسيدات
2021-09-18
اقتصاد
وضع منشأة سياحية جديدة في الخدمة بمدينة السويداء بتكلفة تتجاوز 800 مليون ليرة
2021-09-19
بمشاركة نحو 100 شركة… معرض سيلا الدولي التصديري للصناعات الجلدية ينطلق اليوم
2021-09-19
مشروع صغير للمنتجات الغذائية الريفية يؤمن عدداً من فرص العمل في طرطوس
2021-09-19
الزراعة تحدد موعد قطاف الزيتون.. وتوصيات لضمان سلامة الثمار وجودة الزيت
2021-09-18
هيئة الثروة السمكية: توزيع أكثر من 169 ألف إصبعية كارب على المزارع الأسرية
2021-09-18
الذهب ينخفض في السوق المحلية ألفي ليرة
2021-09-18
غازبروم الروسية: نسعى لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا وفق الإمكانيات المتاحة
2021-09-18
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