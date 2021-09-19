علماء يابانيون يتوصلون إلى علاج يسمح بإعادة نمو الأسنان المتضررة

طوكيو-سانا

تمكن علماء يابانيون في جامعتي كيوتو وفوكوي من الوصول إلى علاج يتيح إعادة نمو الأسنان المتضررة لدى الأشخاص البالغين.

وأوضح العلماء في دراسة نشرتها مجلة ساينس ادفينسسز أنهم توصلوا إلى أن تثبيط الجين “يو إس إيه جي1” باستخدام الأجسام المضادة يسمح للأسنان بالنمو مرة أخرى.

وبين العلماء أنهم أجروا تجارب على فئران تعاني من تشوهات نتج عنها غياب بعض الأسنان ونجح تثبيط الجين “يو اس ايه جي 1” في تحفير نموها مشيرين إلى أنهم سيوسعون نطاق تجاربهم لتشمل الكلاب والخنازير.

ولفت الباحثون إلى أنه رغم أن هذه التجارب ما زالت في البداية إلا أنها تقدم أملاً في إعادة نمو الأسنان بالمستقبل ولا سيما عند أولئك الذين فقدوها بسبب حالات مرضية معينة او جراء عدم تكونها بالأساس او نتيجة للتقدم في العمر .