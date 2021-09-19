19 أيلول1982- الخديوي توفيق يصدر مرسوماً يلغي فيه الجيش المصري

دمشق-سانا

1982/ الخديوي توفيق يصدر مرسوما يلغي فيه الجيش المصري.

1941/ قوات ألمانيا النازية تستولي على كييف عاصمة أوكرانيا السوفييتية وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.

1957/ الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض.

1973/ تنصيب الأمير كارل غوستاف ملكاً على السويد خلفاً لجده الملك غوستاف السادس أدولف وذلك تحت اسم كارل السادس عشر غوستاف.

1999/ قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة تصل إلى تيمور الشرقية في محاولة لاستعادة النظام والقانون في المنطقة.

2006/ الجيش التايلاندي ينقلب على السلطة بعد عدة أزمات سياسية ويعلن حالة الطوارئ.

2014/ إعلان رفض الاسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة بنسبة تجاوزت 55 بالمئة وذلك بعد استفتاء شعبي في البلاد تم في الـ 18من أيلول.

من مواليد هذا اليوم…

1551/ الملك هنرى الثالث ملك فرنسا.

1908/ ميكا فالتري.. كاتب روائي فنلندي.

1926/ ماساتوشي كوشيبا.. عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2002/.

من وفيات هذا اليوم…

1710/ أوول رومر، عالم دنماركي في علم الفلك.

1881/ جيمس جارفيلد، رئيس الولايات المتحدة.

أعياد ومناسبات..

عيد القوات المسلحة في تشيلي.