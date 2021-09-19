قوات الاحتلال تعتقل اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين حرروا أنفسهم من معتقل (جلبوع)

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين حرروا أنفسهم من معتقل “جلبوع” قبل ايام في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي لمدينة جنين بالضفة الغربية واعتقلت الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات اللذين انتزعا حريتهما من معتقل “جلبوع” بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وسجل ستة أسرى فلسطينيين يوم السادس من الشهر الجاري نصراً جديداً للمقاومة على الاحتلال الإسرائيلي ولأنهم أصحاب الأرض والحق كسروا قيده وانتزعوا حريتهم عبر نفق حفروه ذاتياً في معتقل “جلبوع” قرب مدينة بيسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.