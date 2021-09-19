الشرطة الأمريكية تعتقل أربعة محتجين من أنصار ترامب أمام مبنى الكونغرس

واشنطن-سانا

أعلنت شرطة الكونغرس الأمريكية اعتقالها 4 أشخاص من المشاركين بالاحتجاج اليوم أمام مبنى الكونغرس من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعماً للملاحقين بقضية اقتحام المبنى.

ولفتت الشرطة في بيان نقلته وكالات إلى أن أحد الذين تم اعتقالهم مسلح بمسدس شوهد وسط الحشد مشيرة إلى أنها تدخلت عدة مرات لفض اشتباكات محدودة بين الداعمين للمعتقلين والمحتشدين بالقرب من الموقع رفضاً لاحتجاج أنصار ترامب.

كما أخرجت شرطة مكافحة الشغب أحد المحتجين من داخل الحشد كان يربط سكيناً كبيراً حول قدمه.

يذكر أن الشرطة الأمريكية أعلنت أمس فرض إجراءات أمنية مشددة على مبنى الكونغرس الكابيتول في واشنطن عشية المظاهرة المؤيدة لأنصار ترامب المعتقلين لمشاركتهم في الهجوم على المبنى في السادس من كانون الثاني الماضي.

وأغلقت الطرق المحيطة بالمبنى خشية حدوث تجاوزات وأقامت حاجزاً عالياً في الساحة المحيطة به كما أفادت “فرانس برس”.

وكانت مجموعة كبيرة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب اقتحمت في السادس من كانون الثاني الماضي مقر الكونغرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن في حادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص.