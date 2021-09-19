النمسا تدعو إلى قطع المساعدات عن النظام التركي

نيقوسيا-سانا

دعت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي النمساوية كارولين ادستادلر إلى قطع المساعدات عن النظام التركي بسبب استغلاله للمهاجرين واستخدامهم كورقة ضغط على الاتحاد .

ونقلت صحيفة زمان التركية عن ادستادلر قولها اليوم إنه لا يمكن لأحد ابتزاز الاتحاد الأوروبي حيث تعمد تركيا إرسال المهاجرين إلى قبرص اليونانية وقامت باستغلال الأفراد للحصول على مكاسب سياسية من الاتحاد الأوروبي.

وبينت ادستادلر أن النمسا هي أكثر دولة عضو بالاتحاد استقبلت عدداً من المهاجرين مقارنة بتعدادها السكاني وأن 80 بالمئة من هؤلاء المهاجرين عبروا إليها من خلال تركيا أو قبرص التركية مؤكدة أنه “يتوجب علينا كاتحاد أوروبي إبداء رد فعل تجاه هذا وإرسال رسالة واضحة وصريحة إلى أنقرة”.

يذكر أن محاولات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان استغلال ملف المهاجرين وابتزاز أوروبا لتحقيق مكاسب سياسية ومالية جديدة بدأت تثير حفيظة القارة العجوز على الصعيدين السياسي والإعلامي فيما تتزايد الأصوات المنددة باستخدامه ورقة الهجرة للضغط على القادة الأوروبيين باعتبار مخططاته في هذا السياق مجرد ابتزاز فاشل.