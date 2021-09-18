كلوب هاوس تطلق ميزة جديدة لمستخدمي تطبيقها

واشنطن-سانا

كشفت شركة كلوب هاوس للدردشة الصوتية عن إطلاقها ميزة جديدة لمستخدمي تطبيقها على الانترنت.

ووفق موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص تركز الميزة الجديدة “تلويحات” على الجانب الاجتماعي وغير الرسمي لكلوب هاوس بدلاً من التركيز على العروض الحية لصناع المحتوى التي ظلت تنال اهتمام الشركة.

وبينت الشركة أن الخاصية الجديدة تسمح للمستخدم بالتلويح إلى الأصدقاء من خلال زر مشابه لصورة اليد الموجودة في شعار كلوب هاوس وذلك لدعوتهم إلى الدردشة مشيرة إلى أنه في حال حدوث تفاعل من قبل الأشخاص المستهدفين تتم إضافتهم تلقائياً إلى غرفة صوتية بحيث يتمكن الملوح من التحدث إليهم.