باغنايا أولا في سباق ميسانو للدراجات النارية

روما-سانا

حسم الدراج الإيطالي فرانشيسكو باغنايا سائق فريق “دوكاتي” المركز الأول في سباق جولة جائزة “ميسانو” الكبرى الجولة الـ “14” من بطولة العالم للدراجات النارية.

ووفق صحيفة “سكاي سبورت” جاء تصدر باغنايا التجارب النهائية بعد تسجيله زمنا قدره “065ر31ر1” دقيقة في التجارب النهائية في حين حل ثانيا السائق الأسترالي جاك ميللر دراج “دوكاتي” بينما جاء في المركز الثالث الفرنسي فابيو كوارتارارو دراج فريق “إنيرجي ياماها”.

وكان الفرنسي جوهان زاركو دراج برامك دوكاتي تصدر التجارب الحرة الثانية لجولة جائزة ميسانو متقدما على باغنايا.