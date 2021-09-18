يوفنتوس يتطلع للتعاقد مع لاكازيت

روما-سانا

كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى للتعاقد مع ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال الإنكليزي خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفق شبكة “إي إس بي إن” يأمل يوفنتوس في الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً بسعر مخفض حيث ينتهي عقده مع أرسنال هذا الصيف.

ورجحت الشبكة إلى أن أرسنال سيكون مستعداً للتخلي عن اللاعب الفرنسي في العام الجديد بدلاً من تركه يغادر في صفقة انتقال مجانية مشيرة إلى أن لاكازيت سيكون أيضاً مستعداً للانتقال إلى إيطاليا حيث يتطلع للفوز بالألقاب في المرحلة الأخيرة من حياته المهنية.

وانضم لاكازيت إلى أرسنال صيف عام 2017 مقابل 5ر46 مليون جنيه استرليني قادماً من ليون الفرنسي والذي توج معه بلقب هداف الدوري الفرنسي الدرجة الأولى في موسم 2014-2015 برصيد 27 هدف في 33 مباراة.