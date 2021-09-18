لبنان يطالب بمنع (إسرائيل) من التنقيب عن النفط في مياهه الإقليمية

بيروت-سانا

طالب لبنان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمنع كيان الاحتلال الإسرائيلي من أعمال التنقيب في مياهه الإقليمية تجنبا لأي اعتداء على حقوقه وسيادته.

جاء ذلك في مذكرة رفعتها مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن الدولي مندوبة إيرلندا في المنظمة الدولية جيرالدين بيرن ناسون حول الأنباء عن منح كيان الاحتلال الإسرائيلي عقوداً لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط في البحر المتوسط لشركة “هاليبورتن” في ما يسمى “حقل كاريش” في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها.

وشددت المذكرة على ضرورة تأكد مجلس الأمن الدولي من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة المياه “المتنازع عليها بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان”.

كما طالب لبنان في المذكرة بمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في هذه المناطق تجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.