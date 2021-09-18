مظاهرة بالأراضي المحتلة عام1948تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الأسرى

القدس المحتلة-سانا

تظاهر العشرات من أبناء الأراضي الفلسطينية المحتلة 1948 اليوم تضامناً مع الأسرى وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في المظاهرة التي خرجت في بلدة كفر كنا رفعوا شعارات منددة بتصعيد العنف والتنكيل والقمع الإسرائيلي بحق الأسرى وخاصة بعد انتزاع ستة أسرى فلسطينيين حريتهم من معتقل جلبوع قبل أسبوعين وأعاد الاحتلال اعتقال أربعة منهم.

وطالب المشاركون المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية للأسرى في معتقلات الاحتلال وفق القوانين والأعراف الدولية.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.